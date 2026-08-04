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Pratapgarh Kunda News: मेन लाइन ब्रेकडाउन होने से 14 घंटे गुल रही बिजली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: गौरा में मेन लाइन के ब्रेकडाउन के कारण खाखापुर उपकेंद्र से जुड़े गांवों की विद्युत आपूर्ति 14 घंटे तक बाधित रही। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण फॉल्ट ठीक करने में समस्या हुई, लेकिन बारिश रुकने के बाद आपूर्ति बहाल की गई।

Pratapgarh Kunda News: मेन लाइन ब्रेकडाउन होने से 14 घंटे गुल रही बिजली

Pratapgarh Kunda News: गौरा। मेन लाइन ब्रेकडाउन होने से खाखापुर उपकेंद्र से जुड़े गांवों की आपूर्ति 14 घंटे तक बाधित रही। इससे सोमवार रात से मंगलवार दोपहर बाद तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शेखपुर विद्युत उपकेंद्र की मेन लाइन सोमवार रात 11 बजे ब्रेकडाउन हो गई। इससे जुड़े सुल्तानपुर, बोर्रा, कहला, कली मुरादपुर, कतरौली, बेहदौल खुर्द, विरईपुर, गोसेपुर,मसौली, नईकोट, गांधी बाजार, शुरुआमिश्रपुर, भुजैनी, कनेवरा, डिघवट आदि गांवों में अंधेरा छा गया। मंगलवार सुबह से दोपहर तक हो रही बारिश के कारण फॉल्ट दूर करने में समस्या हुई। दोपहर बाद बारिश बंद हुई तो फॉल्ट दूर कर अपराह्न करीब तीन बजे आपूर्ति बहाल की गई।

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जेई खाखापुर मनोज कुमार ने बताया कि मेनलाइन ब्रेकडाउन होने से आपूर्ति बंद थी। बरसात रुकने के बाद समस्या दूर कर आपूर्ति बहाल की गई।

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