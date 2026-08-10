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Pratapgarh Kunda News: पूर्व प्रधान का घर घेरा, जानलेवा धमकी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: बाघराय के टेकी पटटी गांव में पूर्व प्रधान यशवंत बहादुर के घर गिनती के लोगों ने हमला किया। डिम्पल सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि राजनीतिक रंजिश के तहत गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी गई और घर में आग लगाने का प्रयास किया गया। पुलिस जांच कर रही है।

Pratapgarh Kunda News: पूर्व प्रधान का घर घेरा, जानलेवा धमकी का आरोप

Pratapgarh Kunda News: बाघराय, हिन्दुस्तान संवाद। पूर्व प्रधान और शिक्षण संस्थान के प्रबंधक के घर गांव के कुछ लोगों पर धावा बोलकर गाली-गलौच करने, जानलेवा धमकी दिए जाने, घर फूंकने का आरोप लगाते हुए सीएम को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। बाघराय थाना क्षेत्र के टेकी पटटी गांव निवासी डिम्पल सिंह ने पुलिस के साथ ही मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र भेजा। जिसमें आरोप लगाया कि उसके पति यशवंत बहादुर उर्फ छेदी सिंह चार बार ग्राम पंचायत के प्रधान रह चुके हैं। कई शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक है। आठ अगस्त को 8.30 बजे बदली का पुरवा कॉलेज चले गए। तभी गांव के 35-40 लोगों ने प्रधानी के राजनैतिक रंजिश में गालियां देते हुए उसका घर घेर लिया।

आग लगाने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित डिंपल सिंह पत्नी यशवंत बहादुर सिंह ने पुलिस और मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र देकर अपने और पति के जान माल के रक्षा की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि दो दिन पहले ही हरिजन युवती को मारने पीटने, जाति सूचक गालियां देने, जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट यशवंत बहादुर सिंह के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की थी। एसओ श्रवण कुमार ने कहा कि मामले की तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

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