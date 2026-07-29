Pratapgarh Kunda News: कुंडा कोतवाल लाइन हाजिर, अनुपम त्रिपाठी को कोहंडौर की कमान
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर द्वारा कुंडा कोतवाल मनोज कुमार पांडेय को लाइन हाजिर किया गया है। उनकी जगह पर एसओ मानधाता अरविंद कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अन्य थानाध्यक्षों के लिए भी नये नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसमें कोहंडौर और चिलबिला चौकी इंचार्ज शामिल हैं।
Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने कुंडा कोतवाल मनोज कुमार पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर एसओ मानधाता अरविंद कुमार सिंह को भेजा है। एसओ कोहंडौर धनंजय राय अब एसओ मानधाता बनाया है। जबकि सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अनुपम त्रिपाठी को पहली बार जिले में कोहंडौर का थानेदार बनाया है। इसके अलावा चिलबिला चौकी इंचार्ज अंकित तिवारी को अब सिविल लाइन का चौकी इंचार्ज बनाया गया है। जबकि देहात कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक रोहित सिंह को चिलबिला चौकी इंचार्ज बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।