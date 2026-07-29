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Pratapgarh Kunda News: कुंडा कोतवाल लाइन हाजिर, अनुपम त्रिपाठी को कोहंडौर की कमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर द्वारा कुंडा कोतवाल मनोज कुमार पांडेय को लाइन हाजिर किया गया है। उनकी जगह पर एसओ मानधाता अरविंद कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, अन्य थानाध्यक्षों के लिए भी नये नियुक्तियाँ की गई हैं, जिसमें कोहंडौर और चिलबिला चौकी इंचार्ज शामिल हैं।

कुंडा कोतवाल लाइन हाजिर, अनुपम त्रिपाठी को कोहंडौर की कमान
कुंडा कोतवाल लाइन हाजिर, अनुपम त्रिपाठी को कोहंडौर की कमान

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने कुंडा कोतवाल मनोज कुमार पांडेय को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर एसओ मानधाता अरविंद कुमार सिंह को भेजा है। एसओ कोहंडौर धनंजय राय अब एसओ मानधाता बनाया है। जबकि सिविल लाइन चौकी इंचार्ज अनुपम त्रिपाठी को पहली बार जिले में कोहंडौर का थानेदार बनाया है। इसके अलावा चिलबिला चौकी इंचार्ज अंकित तिवारी को अब सिविल लाइन का चौकी इंचार्ज बनाया गया है। जबकि देहात कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक रोहित सिंह को चिलबिला चौकी इंचार्ज बनाया गया है।

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