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Pratapgarh Kunda News: रंजिश में भाइयों को पीटने में तीन के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: हथिगवां थाना क्षेत्र के कलवरिया कैमा गांव निवासी विजय कुमार हरिजन ने पुलिस को तहरीर दी। चार अगस्त की सुबह करीब 9:30 बजे वह खेतों से घर लौट रहा था।

रंजिश में भाइयों को पीटने में तीन के खिलाफ केस
रंजिश में भाइयों को पीटने में तीन के खिलाफ केस

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थाना क्षेत्र के कलवरिया कैमा गांव निवासी विजय कुमार हरिजन ने पुलिस को तहरीर दी। चार अगस्त की सुबह वह खेतों से घर लौट रहा था। तभी पड़ोसी रंजिश में गालियां देने लगे, मना करने पर मारपीट करने लगे। शोर मचाने पर उसका भाई अजय कुमार हरिजन उसे बचाने पहुंचा तो उसे भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते भाग निकले। परिजनों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया और आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पीड़ित विजय कुमार की तहरीर पर पुलिस ने पवन कुमार हरिजन, नवीन, प्रवीण हरिजन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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