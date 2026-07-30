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Pratapgarh Kunda News: महिलाओं को पीटने पर दो के खिलाफ केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के मियां का पुरवा पनाहनगर बरई गांव में माया पटेल ने पुलिस को तहरीर दी है। 28 जुलाई को खाना बनाते समय, सुधीर और शुभम शुक्ला ने माया को गाली दी और उसके साथ मारपीट की। माया की भाभी संजना पटेल को भी पीटा गया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

Pratapgarh Kunda News: महिलाओं को पीटने पर दो के खिलाफ केस

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के मियां का पुरवा पनाहनगर बरई गांव निवासी माया पटेल पुत्री अवधेश कुमार पटेल ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 28 जुलाई की शाम करीब 6.30 बजे वह अपने घर पर खाना बना रही थी। तभी गांव के सुधीर शुक्ला, शुभम शुक्ला उसे गाली देने लगे। उसने विरोध किया तो आरोपी मारपीट करने लगे, उसकी भाभी संजना पटेल पत्नी पंकज पटेल को बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते चले गए। पीड़िता माया पटेल की तहरीर पर पुलिस ने सुधीर शुक्ला, शुभम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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