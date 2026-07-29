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Pratapgarh Kunda News: मुठभेड़ में घायल लूट के आरोपी को जेल, साथी को जमानत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए आरोपी शुभम तिवारी को जेल भेजा गया है। उसे बाइक सवार युवकों द्वारा मोबाइल छीनने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसका साथी हर्ष तिवारी को जमानत मिल गई है। दोनों का चालान कर दिया गया है।

Pratapgarh Kunda News: मुठभेड़ में घायल लूट के आरोपी को जेल, साथी को जमानत

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। जेठवारा के गजराही पुलिया के पास मंगलवार शाम पुलिस मुठभेड़ में घायल आरोपी को बुधवार शाम जेल भेज दिया गया। हालांकि उसके साथ गिरफ्तार आरोपी को जमानत मिल गई। जेठवारा थाना क्षेत्र के लोकापुर तिराहे पर दुकान चलाने वाले सराय बाबू निवासी युवक से घर जाते समय बाइक सवार दो युवकों ने मोबाइल छीन लिया था। स्पेशल टीम के साथ एसओ नरेंद्र सिंह, एसआई लक्ष्मीकांत शर्मा ने मंगलवार देर शाम इलाके के गजराही पुलिया के पास मुठभेड़ में जेठवारा के ही मनेहूं गांव निवासी शुभम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगने के कारण उसे सीएचसी ले जाया गया।

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उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके साथी हर्ष तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया। बुधवार शाम दोनों का चालान किया। कोर्ट ने शुभम को जेल भेज दिया लेकिन हर्ष तिवारी को जमानत दे दी।

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