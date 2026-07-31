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Pratapgarh Kunda News: प्राण घातक हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: रानीगंज कस्बे के पुरे गोलियां गांव में दीवार बनाने को लेकर हुई मारपीट के मामले में एक आरोपी, जो प्राण घातक हमले में शामिल था, गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार को दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने घटना के संबंध में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Pratapgarh Kunda News: प्राण घातक हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज कस्बे के पुरे गोलियां गांव में दीवार बनाने को लेकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक अंकित श्रीवास्तव ने परसरामपुर गांव के नर्मदा चौराहे से प्राण घातक हमले के आरोपी साउद पुत्र शब्बीर निवासी पुरे गोलियां को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। विवादित जमीन पर दीवार के निर्माण को लेकर दो पक्ष में बुधवार को मारपीट हुई थी। जिसमें एक पक्ष से पांच लोग और दूसरे पक्ष से दो लोग घायल हो गए थे। उस मामले में पीड़ित की शिकायत पर 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राण घातक हमले का मुकदमा दर्ज किया था।

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