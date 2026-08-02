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Pratapgarh Kunda News: मारपीट में नामजद महिला गिरफ्तार, लाठी बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: पट्टी में कोतवाली पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी बेटी पर हुए हमले का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला के पास से घटना में प्रयुक्त दो लाठियां भी बरामद की गईं। पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

मारपीट में नामजद महिला गिरफ्तार, लाठी बरामद
मारपीट में नामजद महिला गिरफ्तार, लाठी बरामद

Pratapgarh Kunda News: पट्टी,हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली पुलिस ने मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में नामजद एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो लाठियां भी बरामद की है। पट्टी थानाक्षेत्र के कुन्दनपुर गांव निवासी महिला का आरोप था कि रंजिश के चलते विपक्ष के लोगों ने उसकी बेटी को लाठी और सरिया से मारा पीटा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए। तहरीर के आधार पर पट्टी थाने में आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में बीएनएस की अन्य धाराएं भी बढ़ाई गईं।

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मुखबिर की सूचना पर नामजद रिचा पत्नी धीरेन्द्र सरोज निवासी कुन्दनपुर को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अभियुक्ता की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दो लाठियां बरामद की गईं।

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