Pratapgarh Kunda News: आठ देसी बम के साथ दो युवक गिरफ्तार
Pratapgarh Kunda News: परियावां में नवाबगंज एसओ संतोष सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने एक चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके पास से आठ देसी बम बरामद हुए। बमों को निष्क्रिय कर आरोपितों को थाने लाया गया और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
Pratapgarh Kunda News: परियावां। नवाबगंज एसओ संतोष सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक राजनारायण सिंह पुलिस टीम के साथ बुधवार को वाहन चेंकिंग के दौरान नान्हू का पुरवा नहर पुलिया परियावां के पास से दो संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से आठ देसी बम बरामद हुए। बमों को निष्क्रिय कर पुलिस आरोपितों को थाने लाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। गिरफ्तार किए गए सलमान अहमद निवासी मुरस्सापुर, सोनू उर्फविख्यात साहू निवासी इब्राहिमपुर नवाबगंज के खिलाफ विधिक प्रक्रिया पूरी उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।
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