Pratapgarh Kunda News: लूट के दूसरे आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली
Pratapgarh Kunda News: सैफाबाद में पुलिस ने अमरगढ़ कोट में महिला को बंधक बनाकर हुई लूट के मामले में मुठभेड़ में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घटना में शामिल अन्य आरोपियों को भी गोल्ड और सिल्वर के जेवरात के साथ पकड़ा। यह जानकारी शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में साझा की गई।
Pratapgarh Kunda News: सैफाबाद, हिन्दुस्तान संवाद। अमरगढ़ कोट में महिला को बंधक बनाकर हुई लूट में पुलिस ने मुठभेड़ में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में पुलिस की गोली लगी है। जबकि एक आरोपी को पुलिस ने गुरुवार शाम मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उसके पैर में भी गोली लगी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों को भी लूटे गए जेवरात, बर्तन, झूमर आदि के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह खुलासा पुलिस ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में किया। आसपुर देवसरा थानाक्षेत्र के अमरगढ़ कोट में राजा अमर प्रताप सिंह के महल में रहने वाले सुरेश सिंह की 55 वर्षीय पत्नी चंदा सिंह उर्फ बेबी को रविवार शाम बंधक बनाकर नकाबपोश बदमाशों ने करीब 80 लाख रुपये के जेवरों की लूट की थी।
स्थानीय पुलिस और स्वॉट ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों को चिह्नित कर लिया। गुरुवार शाम पुलिस टीम ने पूरे दलपतशाह नहर पुलिया के पास मुठभेड़ में एक आरोपी गोविंद सिंह निवासी गोंड़े थाना नगर कोतवाली को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ के दौरान गोविंद के पैर में पुलिस की गोली लगी थी। शुक्रवार सुबह पुलिस टीम ने आसपुर देवसरा के जालपा नहर के पास दूसरे आरोपी डब्लू वर्मा निवासी पंडरी मुश्तर्का थाना कंधई को घेरा तो पुलिस के मुताबिक उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में डब्लू वर्मा के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक कारतूस व दो खोखा के साथ सोने व चांदी के जेवरात बरामद किए। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों मोहित सिंह निवासी कटार गोंड़े चिलबिला थाना नगर कोतवाली व रजनीश पटेल निवासी मेंहदिया थाना कंधई को भी गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर काफी मात्रा में जेवरात, बर्तन और मंदिर के सजावट वाले झूमर बरामद किए।
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