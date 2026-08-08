Pratapgarh Kunda News: युवती का मोबाइल छीनने वाले दो आरोपित गिरफ्तार
Pratapgarh Kunda News: ब्यूटी पार्लर से काम खत्म कर घर जा रही युवती से मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से चुराया गया मोबाइल और चार देशी बम बरामद हुए हैं। घटना के समय युवती का पिता रिपोर्ट दर्ज करवा चुका था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की।
Pratapgarh Kunda News: ब्यूटी पार्लर का दुकान बंद कर ई-रिक्शा से घर जा रही युवती को मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से छीना गया मोबाइल भी बरामद किया है। कुंडा कोतवाली के शीतलपुर रैयापुर गांव निवासी आलोक कुमार श्रीवास्तव की बेटी मान्या श्रीवास्तव का कुंडा में ब्यूटी पार्लर है। तीन अगस्त को वह दुकान बंद कर ई-रिक्शा से घर जा रही थी तो दो युवक उसका मोबाइल छीन कर भाग निकले। पीड़िता के पिता आलोक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और आरोपितों की खोजबीन शुरू की।
शनिवार को उप निरीक्षक गोविन्द सिंह चौहान पुलिस टीम के साथ वाहन चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर मिली सूचना पर दोनों युवकों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से चोरी का मोबाइल, चार देशी बम बरामद हुए। पुलिस पकड़े गए नन्हा पटवा उर्फ हनी, करन सरोज निवासी कनावां कुंडा को थाने लाकर रिपोर्ट दर्ज की। घटना में प्रयुक्त बाइक को सीज कर दिया। विधिक प्रक्रिया पूरी कर दोनो को न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।
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