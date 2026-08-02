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Pratapgarh Kunda News: देसी बम के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: लालगंज में पुलिस ने रविवार को जंगली वीर बाबा के पास से संदिग्ध युवक रिंकज कोरी को हिरासत में लिया। उसके पास से चार देसी बम बरामद हुए। रिंकज पर कानपुर में चोरी के मामले दर्ज हैं और उसे पकड़ने के लिए उसने बम फेंके। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।

Pratapgarh Kunda News: देसी बम के साथ युवक गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: लालगंज। स्थानीय कस्बे में जंगली वीर बाबा के पास से रविवार को सुबह पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी के पास तलाशी के दौरान चार देसी बम बरामद किया। पुलिस ने आरोपी की पहचान लीलापुर थाने के तिना चितरी निवासी रिंकज कोरी के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ कानपुर शहर में तीन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी चोरी करता है। पकड़े जाने से बचने के लिए लोगों पर बम फेंक देता है। आरोपी के पास से बरामद बाइक सीज कर दी गई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

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