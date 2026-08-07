Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: तीन लोगों को जहरीले जंतु ने काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: कुंडा में तीन लोगों को जहरीले जन्तुओं ने काट लिया। भगत सरोज का बेटा अमरनाथ, यशोदा देवी और सिद्धार्थ पांडेय सभी काम कर रहे थे जब उन्हें काटा गया। गंभीर हालत में परिजन उन्हें सीएचसी में भर्ती कराते हैं।

Pratapgarh Kunda News: तीन लोगों को जहरीले जंतु ने काटा

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थानाक्षेत्र के बेंती गांव निवासी भगत सरोज का 45 वर्षीय बेटा अमरनाथ सरोज शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे काम कर रहा था। तभी उसे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। नगर पंचायत कुंडा के विक्रमपुर तिलौरी मुहल्ला निवासी कुमार मोनू की 45 वर्षीय पत्नी यशोदा देवी शुक्रवार को करीब 11 बजे घर में काम कर रही थी तभी किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। नगर पंचायत कुंडा के हृदय नारायण पांडेय के 19 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ पांडेय को शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे घर में किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। थोड़ी देर में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी तो घबराए परिजन सीएचसी में भर्ती कराए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।