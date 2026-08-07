Pratapgarh Kunda News: तीन लोगों को जहरीले जंतु ने काटा
Pratapgarh Kunda News: कुंडा में तीन लोगों को जहरीले जन्तुओं ने काट लिया। भगत सरोज का बेटा अमरनाथ, यशोदा देवी और सिद्धार्थ पांडेय सभी काम कर रहे थे जब उन्हें काटा गया। गंभीर हालत में परिजन उन्हें सीएचसी में भर्ती कराते हैं।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां थानाक्षेत्र के बेंती गांव निवासी भगत सरोज का 45 वर्षीय बेटा अमरनाथ सरोज शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे काम कर रहा था। तभी उसे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। नगर पंचायत कुंडा के विक्रमपुर तिलौरी मुहल्ला निवासी कुमार मोनू की 45 वर्षीय पत्नी यशोदा देवी शुक्रवार को करीब 11 बजे घर में काम कर रही थी तभी किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। नगर पंचायत कुंडा के हृदय नारायण पांडेय के 19 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ पांडेय को शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे घर में किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। थोड़ी देर में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी तो घबराए परिजन सीएचसी में भर्ती कराए।
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