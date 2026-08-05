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Pratapgarh Kunda News: कहीं झमाझम बारिश तो कहीं बूंदाबांदी तक सिमटे बादल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में बुधवार को बादलों ने बारिश की लेकिन कुछ क्षेत्र केवल बूंदाबांदी पर ही सिमट गए। कोहंडौर बाजार में आधे घंटे की जोरदार बारिश हुई, जबकि कई जगह बारिश न होने से तापमान 2.5 डिग्री बढ़कर 32.0 डिग्री हो गया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री दर्ज किया गया था।

कहीं झमाझम बारिश तो कहीं बूंदाबांदी तक सिमटे बादल
कहीं झमाझम बारिश तो कहीं बूंदाबांदी तक सिमटे बादल

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। आसमान में घुमड़ते बादलों ने बुधवार को कई इलाके में झमाझम बारिश की। जबकि मुख्यालय सहित कई जगह सिर्फ बूंदाबांदी तक सिमटकर रह गए। छिटपुट बारिश से उमस से राहत नहीं मिल सकी। जिले में मंगलवार सुबह जोरदार बारिश के बाद दूसरे दिन बुधवार को काले बादल आसमान में घुमड़ने लगे। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई लेकिन उसका दायरा बेहद कम रहा। कोहंडौर बाजार में करीब आधे घंटे तक जोदार बारिश हुई। दो-तीन किलोमीटर आगे बादल सिर्फ बूंदाबांदी तक सिमटे रहे। मुख्यालय सहित कई इलाके में बारिश न होने से तापमान 2.5 डिग्री बढ़कर 32.0 पहुंच गया।

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मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था।

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