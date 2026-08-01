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Pratapgarh Kunda News: नगर पंचायत ढकवा के ईओ बने अमित कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: नगर पंचायत ढकवा में शासन ने अमित कुमार सिंह को नए अधिशाषी अधिकारी के रूप में तैनात किया है। वे पहले देवरिया जिले की नगर पंचायत भाटपाररानी में इस पद पर थे।

Pratapgarh Kunda News: नगर पंचायत ढकवा के ईओ बने अमित कुमार

Pratapgarh Kunda News: ढकवा। नगर पंचायत ढकवा में शासन ने नए अधिशाषी अधिकारी के रूप में अमित कुमार सिंह को तैनाती दी है। अमित कुमार सिंह इससे पहले देवरिया जिले की नगर पंचायत भाटपाररानी में बतौर अधिशाषी नियुक्त थे।

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