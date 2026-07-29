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Pratapgarh Kunda News: रंजिश में पड़ोसियों ने युवक को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: अंतू के नेवढ़िया वार्ड में विनोद कुमार राय और उसके पड़ोसी निर्भय के बीच पुरानी रंजिश के चलते 27 जुलाई की रात हिंसा हुई। निर्भय और उसके परिवार ने विनोद पर हमला किया, जिससे वह घायल हुआ और उसके सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। विनोद ने निर्भय, राजू, और कामता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

Pratapgarh Kunda News: रंजिश में पड़ोसियों ने युवक को पीटा

Pratapgarh Kunda News: अंतू। थाना क्षेत्र के नेवढ़िया वार्ड निवासी विनोद कुमार राय की पड़ोसी निर्भय से रंजिश चल रही है। आरोप है कि 27 जुलाई की रात निर्भय अपने परिवार के लोगों के साथ उसके घर पर पहुंचकर गाली देने लगा। विनोद ने विरोध किया तो आरोपी विनोद पर हमलावर हो गए। विनोद भागा तो आरोपियों ने घर में घुसकर उसे मारपीट कर घायल कर दिया। घर में रखे सामान में तोड़फोड़ की। विनोद पर पत्थर फेंकने से उसका दांत टूट गया। पीड़ित ने मामले में निर्भय, राजू और कामता के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

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