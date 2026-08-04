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Pratapgarh Kunda News: स्कूल के लिए निकला आठवीं का छात्र गायब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: पट्टी के शेषपुर अठगवा गांव में 13 वर्षीय छात्र अभिनव यादव स्कूल जाते समय लापता हो गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे अनहोनी की आशंका में परेशान हैं। पिता ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई है, जिसके बाद छात्र की तलाश शुरू कर दी गई है।

Pratapgarh Kunda News: स्कूल के लिए निकला आठवीं का छात्र गायब

Pratapgarh Kunda News: पट्टी, हिन्दुस्तान संवाद। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के शेषपुर अठगवा गांव से घर से स्कूल के लिए निकला आठवीं का छात्र रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। छात्र के न मिलने से परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। अनहोनी की आशंका से परिवार के लोग परेशान हैं। शेषपुर अठगवा गांव निवासी हरिकेश यादव उर्फ गुड्डू का इकलौता बेटा 13 वर्षीय अभिनव यादव क्षेत्र के रानी सूर्य किशोरी देवी इंटर कॉलेज उड़ैयाडीह में कक्षा आठ का छात्र है। सोमवार सुबह अभिनव घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। देरशाम तक घर न लौटने परिजन परेशान हो गए। परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्र में काफी खोजबीन की।

उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। पिता हरिकेश यादव ने मंगलवार को कोतवाली पट्टी में तहरीर देकर अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है।

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