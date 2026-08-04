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Pratapgarh Kunda News: किशोरी की मौत, फांसी या जहरीले जंतु के काटने की चर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: लालगंज में 16 वर्षीय किशोरी संध्या अपने घर में अचेत मिली। परिजनों ने उसे ट्रामा सेंटर ले जाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। डॉक्टर और पुलिस किशोरी की मौत को फांसी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि परिवार जंतु के काटने के कारण मौत बता रहा है। शव का पोस्टमार्टम किया गया है।

Pratapgarh Kunda News: किशोरी की मौत, फांसी या जहरीले जंतु के काटने की चर्चा

Pratapgarh Kunda News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। घर के अंदर किशोरी अचेत मिली, परिजन उसे लेकर लालगंज ट्रामा सेंटर गए। ट्रामा सेंटर में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। किशोरी की मौत को डॉक्टर और पुलिस फांसी बता रहे हैं, जबकि परिजन जहरीले जंतु के काटने से मौत होने की पुष्टि कर रहे है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के बीजूमऊ निवासी रंजीत गौतम की 16 वर्षीय बेटी संध्या मंगलवार को दोपहर करीब एक बजे घर के अंदर अचेत मिली। परिजन आनन-फानन उसे लेकर लालगंज ट्रामा सेंटर गए। ट्रामा सेंटर में डॉक्टर ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया।

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घटना के बाद सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन जहरीले जंतु के काटने से किशोरी की मौत होने की बात कर रहे हैं जबकि डॉक्टर और पुलिस फांसी से मौत होने की बात कर रहे हैं। किशोरी की मौत को लेकर गांव में भी लोग अलग-अलग तरह की चर्चा कर रहे हैं। किशोरी की मौत फांसी से होने की बात सामने आ रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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