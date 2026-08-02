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Pratapgarh Kunda News: हत्यारोपी पर 25 हजार का इनाम, नोटिस चस्पा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: जैतीपुर कठार निवासी राममिलन गुप्ता की चार जुलाई को चमनगंज में निर्माण स्थल पर मजदूरों द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी राजू वनवासी फरार है। एसपी ने उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।

हत्यारोपी पर 25 हजार का इनाम, नोटिस चस्पा
हत्यारोपी पर 25 हजार का इनाम, नोटिस चस्पा

Pratapgarh Kunda News: अंतू। थाना क्षेत्र के जैतीपुर कठार बघुमार निवासी 52 वर्षीय राममिलन गुप्ता चमनगंज की बाजार में मकान बनवाते समय चार जुलाई को मजदूरों ने बैट से पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि एक अन्य आरोपी जैतीपुर कठार निवासी राजू वनवासी घटना के बाद से फरार है। एसपी दीपक भूकर ने उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। एसओ अभिषेक सिरोही ने बताया कि आरोपी के घर, गांव में सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा की गई है। गिरफ्तारी के लिए मुनादी कराई है।

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