Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: कुंडा में अज्ञात वाहनों की टक्कर से चार लोग घायल हो गए। 80 वर्षीय नोखेलाल गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें प्रयागराज रेफर किया गया। अन्य घायल व्यक्तियों में सोमेन्द्र गुप्ता, अभय सिंह पटेल और संजय सोनकर शामिल हैं। घायलों को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया।

सड़क हादसों में चार लोग घायल
सड़क हादसों में चार लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। प्रयागराज के नैनी निवासी 80 वर्षीय नोखेलाल किसी काम से कुंडा आए थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर घायल हो गए। कोतवाली के बाबूगंज गांव निवासी श्यामलाल गुप्ता का 55 वर्षीय बेटा सोमेन्द्र गुप्ता बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। फूलताली गांव निवासी लल्लू पटेल का 24 वर्षीय बेटा अभय सिंह पटेल बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। महेशगंज थाना क्षेत्र के हीरागंज बाजार निवासी हीरालाल सोनकर का 27 वर्षीय बेटा संजय सोनकर बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायलों को सीएचसी भेजा।

प्राथमिक उपचार के बाद भी नोखेलाल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने स्वरुप रानी अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।