Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में चार लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में चार लोग घायल
Pratapgarh Kunda News: कुंडा में अज्ञात वाहनों की टक्कर से चार लोग घायल हो गए। 80 वर्षीय नोखेलाल गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें प्रयागराज रेफर किया गया। अन्य घायल व्यक्तियों में सोमेन्द्र गुप्ता, अभय सिंह पटेल और संजय सोनकर शामिल हैं। घायलों को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। प्रयागराज के नैनी निवासी 80 वर्षीय नोखेलाल किसी काम से कुंडा आए थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर घायल हो गए। कोतवाली के बाबूगंज गांव निवासी श्यामलाल गुप्ता का 55 वर्षीय बेटा सोमेन्द्र गुप्ता बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। फूलताली गांव निवासी लल्लू पटेल का 24 वर्षीय बेटा अभय सिंह पटेल बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। महेशगंज थाना क्षेत्र के हीरागंज बाजार निवासी हीरालाल सोनकर का 27 वर्षीय बेटा संजय सोनकर बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायलों को सीएचसी भेजा।
प्राथमिक उपचार के बाद भी नोखेलाल की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने स्वरुप रानी अस्पताल प्रयागराज रेफर कर दिया।
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