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Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के जगापुर हीरागंज गांव में रविवार को कई सड़क दुर्घटनाएँ हुईं। अज्ञात वाहनों की टक्कर में चार लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ये सभी बाइक से यात्रा कर रहे थे।

सड़क हादसों में चार लोग घायल
सड़क हादसों में चार लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। महेशगंज थाना क्षेत्र के जगापुर हीरागंज गांव निवासी जगदीश पटेल का 35 वर्षीय बेटा शिव कुमार पटेल रविवार शाम बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। हथिगवां के मेन चौराहा हथिगवां गांव निवासी 23 वर्षीय अनुज तिवारी बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। कोतवाली के ऊगापुर गांव निवासी फूलचन्द्र सरोज का बेटा बृजेश सरोज बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। रायबरेली के नसीराबाद थाना क्षेत्र के नोनार गांव निवासी देवी प्रसाद का 24 वर्षीय बेटा प्रमेन्द्र किसी काम से कुंडा की ओर आया था, अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया।

आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से घायलों को सीएचसी भेजा।

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