Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में तीन लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: सड़क हादसों में तीन लोग घायल
Pratapgarh Kunda News: कुंडा क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से तीन लोग घायल हो गए। सरियावां गांव के बनवारी लाल के बेटे पीयूष उपाध्याय, वजीरपुर गांव के शंकर लाल की पत्नी सुखरानी और विक्रमपुर तिलौरी मोहल्ला के राम नरेश के बेटे श्रीराम बाइक से जाते समय घायल हुए। सभी को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती किया गया।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के सरियावां गांव निवासी बनवारी लाल का 44 वर्षीय बेटा पीयूष उपाध्याय बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। वजीरपुर गांव निवासी शंकर लाल की 65 वर्षीय पत्नी सुखरानी अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गई। नगर पंचायत कुंडा के विक्रमपुर तिलौरी मोहल्ला निवासी राम नरेश का 45 वर्षीय बेटा श्रीराम बाइक से जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गया। परिजनों ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।
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