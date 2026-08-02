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Pratapgarh Kunda News: तबीयत खराब होने पर सड़क किनारे लेटा, बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में, 31 जुलाई को अजय कुमार पाल बाइक से शहर आ रहा था। बेनीपुर नहर के पास उसे तबीयत बिगड़ने पर एक पेड़ के नीचे लेटना पड़ा, जहाँ उसे नींद आ गई। इस बीच उसकी बाइक चोरी हो गई। उसकी पत्नी प्रेमशीला ने मामला दर्ज कराया है।

Pratapgarh Kunda News: तबीयत खराब होने पर सड़क किनारे लेटा, बाइक चोरी

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। कंधई थाना क्षेत्र के रतनाकरपुर निवासी अजय कुमार पाल 31 जुलाई की शाम शहर आ रहा था। बेनीपुर नहर के पास तबीयत बिगड़ने पर बाइक खड़ीकर एक पेड़ के नीचे लेट गया। इस दौरान वह सो गया। इस बीच उसकी बाइक चोरी हो गई। अजय कुमार की पत्नी प्रेमशीला ने मामले में केस दर्ज कराया है।

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