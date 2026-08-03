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Pratapgarh Kunda News: बाजार के लिए निकला युवक लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: महेशगंज थाना क्षेत्र के रायगढ़ गांव के निवासी शिव कुमार 31 जुलाई को महेशगंज बाजार जाने के बाद घर नहीं लौटे। उनके लापता होने से परिवार में चिंता का माहौल व्याप्त है। पिता सुन्दर लाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने लापता युवक की खोजबीन शुरू कर दी है।

बाजार के लिए निकला युवक लापता
बाजार के लिए निकला युवक लापता

Pratapgarh Kunda News: बाबागंज। महेशगंज थाना क्षेत्र के बला का पुरवा रायगढ़ गांव निवासी सुन्दर लाल सरोज का 29 वर्षीय बेटा शिव कुमार 31 जुलाई को महेशगंज बाजार जाने को कहकर घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। बेटे के घर नहीं लौटने और अचानक लापता हो जाने से किसी अनहोनी की आशंका में परिजन परेशान हो गए। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं सुराग नहीं लगने पर लापता शिव कुमार के पिता सुन्दर लाल ने सोमवार को पुलिस को तहरीर दी है। एसओ संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि तहरीर मिली है लापता युवक की खोजबीन की जा रही है।

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