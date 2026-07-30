Pratapgarh Kunda News: लापता दिव्यांग का शव नहर की पुलिया में फंसा मिला
Pratapgarh Kunda News: पट्टी/दयालगंज, हिंसं। कंधई के अस्थरा गांव से 25 जुलाई को लापता दिव्यांग रामू पटेल का शव कुंदनपुर में नहर से मिला। परिजनों ने मौत पर आशंका जताई। रामू 45 वर्ष का था, दोनों पैर से दिव्यांग था और ट्राई-मोपेड से चलता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
Pratapgarh Kunda News: पट्टी/दयालगंज, हिंसं। कंधई इलाके के अस्थरा गांव से 25 जुलाई को लापता दिव्यांग का शव गुरुवार सुबह पट्टी के कुंदनपुर में नहर की पुलिया में फंसा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकाला तो उसकी पहचान हो गई। मौके पर पहुंचे परिजन मौत को लेकर आशंका जताने लगे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कंधई थाना क्षेत्र के अस्थरा गांव निवासी 45 वर्षीय रामू पटेल दोनों पैर से दिव्यांग होने के ट्राई-मोपेड से चलता था। वह 25 जुलाई को घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश करने लगे। कुछ पता न चलने पर गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था।
रामू तीन भाइयों में मझला था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था। इंस्पेक्टर क्राइम शुभनाथ साहनी ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत का कारण साफ हो सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।..
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।