Pratapgarh Kunda News: समोसा लेने बाजार निकले भाई-बहन नहीं लौटे घर
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज के आमापुर बेर्रा बाहीपुर गांव में 14 वर्षीय लड़का और 16 वर्षीय लड़की समोसा लेने निकले थे, लेकिन वे वापस नहीं आए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि रास्ते में अज्ञात लोगों ने उनकी अगवा कर लिया। पुलिस अब गुमशुदगी की शिकायत पर जांच कर रही है।
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज। थाना क्षेत्र के आमापुर बेर्रा बाहीपुर गांव निवासी राजेश यादव का 14 वर्षीय बेटा कक्षा 10 का छात्र है, जबकि 16 वर्षीय बेटी 12वीं की छात्रा है। मंगलवार को करीब 11 बजे दोनों एकसाथ घर से साइकिल से मधवापुर बजार समोसा लेने के लिए निकले थे। वे वापस नहीं लौटे। परिजनों का आरोप है कि रास्ते से अज्ञात लोगों ने बच्चों को अगवा कर लिया। भाई-बहन के पास कोई मोबाइल भी नहीं है। सूचना पर पुलिस ने रात में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से फुटेज देखने का प्रयास किया लेकिन दोनों बच्चों की कोई लोकेशन नहीं मिली। एसओ प्रदीप कुमार ने बताया कि भाई-बहन के गायब होने की शिकायत मिली है।
गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन की जा रही है।
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