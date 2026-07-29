Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: समोसा लेने बाजार निकले भाई-बहन नहीं लौटे घर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज के आमापुर बेर्रा बाहीपुर गांव में 14 वर्षीय लड़का और 16 वर्षीय लड़की समोसा लेने निकले थे, लेकिन वे वापस नहीं आए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि रास्ते में अज्ञात लोगों ने उनकी अगवा कर लिया। पुलिस अब गुमशुदगी की शिकायत पर जांच कर रही है।

Pratapgarh Kunda News: समोसा लेने बाजार निकले भाई-बहन नहीं लौटे घर

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज। थाना क्षेत्र के आमापुर बेर्रा बाहीपुर गांव निवासी राजेश यादव का 14 वर्षीय बेटा कक्षा 10 का छात्र है, जबकि 16 वर्षीय बेटी 12वीं की छात्रा है। मंगलवार को करीब 11 बजे दोनों एकसाथ घर से साइकिल से मधवापुर बजार समोसा लेने के लिए निकले थे। वे वापस नहीं लौटे। परिजनों का आरोप है कि रास्ते से अज्ञात लोगों ने बच्चों को अगवा कर लिया। भाई-बहन के पास कोई मोबाइल भी नहीं है। सूचना पर पुलिस ने रात में कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से फुटेज देखने का प्रयास किया लेकिन दोनों बच्चों की कोई लोकेशन नहीं मिली। एसओ प्रदीप कुमार ने बताया कि भाई-बहन के गायब होने की शिकायत मिली है।

ये भी पढ़ें:बाजार के लिए निकली सगी बहनें लापता, तलाश रहे परिजन

गुमशुदगी दर्ज कर खोजबीन की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rajnagar Pratapgarh Kunda Latest News CCTV Footage अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।