Pratapgarh Kunda News: ट्रक ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर,मदरसा शिक्षक सहित चार घायल
Pratapgarh Kunda News: रखहा बाजार में एक ई-रिक्शा को मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें चार लोग घायल हो गए। घटना मंगलवार रात को हुई। घायलों में ई-रिक्शा चालक मो. अमजद और अन्य शामिल हैं। सभी को अस्पताल भेज दिया गया, जहां ई-रिक्शा चालक की हालत गंभीर बताई गई है।
Pratapgarh Kunda News: रखहा, हिन्दुस्तान संवाद। शहर की ओर जा रहे ई-रिक्शा में पीछे से आ रहे मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। जिससे ई-रिक्शा चालक सहित चार लोग घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने मेडिकल कॉलेज भेज दिया।पट्टी-चिलबिला मुख्य मार्ग पर रखहा बाजार के पास मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे प्रतापगढ़ शहर की तरफ जा रहे ई-रिक्शा में पीछे से आए मिनी ट्रक चालक ने टक्कर मार दिया। जिससे ई-रिक्शा चालक 42 वर्षीय मो. अमजद, ई-रिक्शा सवार मदरसा शिक्षक 48 वर्षीय इरसादुल हक हनफी निवासी सोनारन होशियाना, 48 वर्षीय गुलफाम अली और फैजान घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे दीवानगंज चौकी इंचार्ज कैलाश यादव एवं उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र ने सभी को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल भेजा, वहां ई रिक्शा चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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