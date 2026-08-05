Pratapgarh Kunda News: मनोरोगी युवती को परिजनों से मिलाया
Pratapgarh Kunda News: प्रतागपढ़ में मंगलवार रात एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती मिली। उसे अपना परिचय नहीं याद था, लेकिन उसने अपने घर का पता लिखा। पुलिस की मदद से उसे सुरक्षित थाने लाया गया और बाद में उसका भाई दिलीप उसे ले गया।
Pratapgarh Kunda News: प्रतागपढ़। मानधाता के पूरेकौली चौराहे पर मंगलवार रात मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवती टहल रही थी। वह अपना सही परिचय नहीं बता पा रही थी। सूचना पर सिपाही पंकज कुमार, हरिनारायण पाल और महिला सिपाही शिखा कौशल मौके पर पहुंचे। उसे सुरक्षित थाने पर ले गए। युवती कुछ बता नहीं पा रही थी लेकिन अपने घर का पता लिखकर दे दिया। इसके आधार पर उसकी पहचान लालगंज के सराय चौबहिन की रहने वाली रूप में हुई। सूचना पर उसका भाई दिलीप मानधाता पहुंचा और उसके अपने साथ ले गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।