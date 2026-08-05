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Pratapgarh Kunda News: मनोरोगी युवती को परिजनों से मिलाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतागपढ़ में मंगलवार रात एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती मिली। उसे अपना परिचय नहीं याद था, लेकिन उसने अपने घर का पता लिखा। पुलिस की मदद से उसे सुरक्षित थाने लाया गया और बाद में उसका भाई दिलीप उसे ले गया।

Pratapgarh Kunda News: मनोरोगी युवती को परिजनों से मिलाया

Pratapgarh Kunda News: प्रतागपढ़। मानधाता के पूरेकौली चौराहे पर मंगलवार रात मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवती टहल रही थी। वह अपना सही परिचय नहीं बता पा रही थी। सूचना पर सिपाही पंकज कुमार, हरिनारायण पाल और महिला सिपाही शिखा कौशल मौके पर पहुंचे। उसे सुरक्षित थाने पर ले गए। युवती कुछ बता नहीं पा रही थी लेकिन अपने घर का पता लिखकर दे दिया। इसके आधार पर उसकी पहचान लालगंज के सराय चौबहिन की रहने वाली रूप में हुई। सूचना पर उसका भाई दिलीप मानधाता पहुंचा और उसके अपने साथ ले गया।

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