Pratapgarh Kunda News: दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल एसेसमेंट आयोजित
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज तहसील दिवस पर दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन कार्यक्रम हुआ। इसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी और विशेष शिक्षक शामिल हुए। यह कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों को शिक्षा और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज। रानीगंज तहसील दिवस पर शनिवार को दिव्यांग बच्चों को शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा में जोड़नें के लिए मेडिकल एसेसमेंट कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में लक्ष्य के अनुसार दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एवं यूडीआईडी कार्ड के लिए समस्त औपचारिकताएं पूरी की गई। खंड शिक्षा अधिकारी अमित दुबे गौरा, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा गौरा विकास खंड के विशेष शिक्षक डा.श्रीकांत पांडेय, सुनीता दुबे और राम सूरत यादव, बृजेंद्र कुमार, सुमन सरोज उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।