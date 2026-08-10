Pratapgarh Kunda News: महुआ का पेड़ गिरने से बाइक दबी, युवक ने भागकर बचाई जान

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। चिलबिला-मदाफरपुर मार्ग पर सोमवार दोपहर विशालकाय महुआ का पेड़ गिरने से बड़ा हादसा टल गया। पेड़ के करीब पहुंचे बाइक सवार युवक और एक छात्रा ने तेजी से भागकर अपनी जान बचा ली। हालांकि इस दौरान टहनियों से उन्हें मामूली चोटें आईं। युवक की बाइक पेड़ के नीचे दब गई। पेड़ गिरने से करीब डेढ़ घंटे तक आवागमन ठप रहा।

दुर्घटना का समय

दोपहर करीब 12 बजे चिलबिला-मदाफरपुर मार्ग पर सामान्य आवागमन चल रहा था। तभी किशुनगंज चौराहे के पास मदाफरपुर रोड पर महुआ का विशालकाय पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ गिरते समय उधर से गुजर रहे बाइक सवार मधुपुर निवासी नितिन यादव और पैदल जा रही छात्रा दीवान का पुरवा निवासी निकिता विश्वकर्मा जान बचाने के लिए तेजी से भागे लेकिन उन्हें मामूली चोटें आईं। नितिन की बाइक पेड़ के नीचे दब गई। सूचना पर पहुंचे किशुनगंज चौकी इंचार्ज राजकुमार मिश्र ने युवक और छात्रा का नजदीकी डॉक्टर से इलाज कराया। परिजनों को बुलाकर दोनों को घर भेज दिया है। चौकी इंचार्ज ने फॉरेस्टर गिरीश चंद्र यादव को सूचना दी तो करीब एक घंटे बाद पेड़ काटकर सड़क से हटाया गया। इस दौरान बाइक सवार सड़क के बगल से गुजरते रहे। जबकि बड़े वाहनों को रखहा और कोहंडौर की ओर डायवर्ट कर दिया गया। पेड़ गिरने से करीब डेढ़ घंटे तक आवागमन बाधित रहा।