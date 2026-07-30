Pratapgarh Kunda News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़ी भीड़, गूंजा हर-हर महादेव

Pratapgarh Kunda News: सावन माह के पहले दिन जिलेभर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें बनी रहीं। महिलाओं और युवाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा-अर्चना की। प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी।

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता।

सावन माह के प्रथम दिन गुरुवार को जिलेभर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्रह्ममुहूर्त से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं। मंगल आरती के बाद जैसे ही मंदिरों के कपाट खुले, जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा। पूरा वातावरण ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयघोष से शिवमय बना रहा।

श्रद्धालुओं की भीड़ शहर ही नहीं, ग्रामीण अंचलों के प्रमुख शिवालयों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। शिवभक्त गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक करते रहे। महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की, जबकि युवाओं ने मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ का पूजन-अर्चन किया। कई श्रद्धालुओं ने रुद्राभिषेक कराया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। जिले के प्रमुख शिवालयों में कुंडा स्थित हौदेश्वर नाथ धाम, बाबा बेलखर नाथ धाम, बाबा घुइसरनाथ धाम, बाबा भयहरणनाथ धाम, चिलबिला स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, बेल्हा देवी धाम स्थित शिव मंदिर, दाहिलामऊ स्थित शिव मंदिर और श्याम बिहारी गली स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं को दर्शन और जलाभिषेक के लिए इंतजार करना पड़ा।

मंदिर सजावट और व्यवस्था मंदिरों को फूल-मालाओं और आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया था। भजन-कीर्तन और शिव महिमा के गायन से माहौल भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर समितियों और सामाजिक संगठनों की ओर से जगह-जगह पेयजल, शर्बत और प्रसाद वितरण के काउंटर लगाए गए, जहां दिनभर शिवभक्तों की सेवा की जाती रही। प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात रहा और स्वयंसेवकों ने दर्शन व्यवस्था संभाली। सावन के पहले दिन जिलेभर में मंदिरों में भीड़ रही।