Pratapgarh Kunda News: दुष्कर्म के फरार आरोपी पर 10 हजार का इनाम
Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर में एक युवक ने शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती ने शादी की बात की, तो युवक ने इसे ठुकरा दिया। पीड़िता की शिकायत पर युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और युवक फरार है। एसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है।
Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर, हिन्दुस्तान संवाद। झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद युवक शादी से मुकर गया। पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। घटना के बाद से फरार होने के कारण एसपी ने आरोपी पर दस हजार का इनाम घोषित किया है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने पश्चिम का पुरवा डंडौली गांव निवासी अमित पटेल पर आरोप लगाया कि वह शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी की बात करने पर उसने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अमित पटेल के खिलाफ 22 जून 2026 को विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया।
घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी दीपक भूकर ने दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
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