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Pratapgarh Kunda News: बाइक सवार को बचाने में पोल से टकराई चौकी इंचार्ज की कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: मंगरौरा चौकी के इंचार्ज विवेक यादव की कार मदाफरपुर के पास एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे में पोल टूट गया और कार पलट गई। मौके पर लोगों ने विद्युत आपूर्ति बंद कर पुलिस अधिकारी को बचाया। घटना में उनका बाल-बाल बच जाना एक राहत की बात है।

Pratapgarh Kunda News: बाइक सवार को बचाने में पोल से टकराई चौकी इंचार्ज की कार

Pratapgarh Kunda News: मंगरौरा चौकी इंचार्ज की कार गुरुवार रात मदाफरपुर के पास सड़क पर आए बाइक सवार को बचाने में असंतुलित होकर विद्युत पोल से टकरा गई। इससे पोल टूट गया और कार पलट गई। मौके पर पहुचे लोगों ने विद्युत आपूर्ति बंद कराकर उन्हें बाहर निकाला। हादसे में वह बाल बाल बच गए। चौकी इंचार्ज विवेक यादव रात करीब साढ़े 10 बजे मदाफरपुर से आगे मोड़ पर पहुंचे थे, तभी उनके आगे जा रहा बाइक सवार दाहिने घूम गया। उसे बचाने में विवेक की कार सड़क किनारे पोल और पेड़ से टकराने के बाद पलट गई। इससे तार टूट गया। लोगों ने उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति बंद कराकर उन्हें बाहर निकाला।

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