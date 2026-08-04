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Pratapgarh Kunda News: दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के भानापुर यादव पट्टी गांव में अनिल कुमार पर किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म का आरोप है। वह फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अनिल ने कहा कि वह किशोरी से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर दिया।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। मानिकपुर थाना क्षेत्र के भानापुर यादव पट्टी गांव निवासी अनिल कुमार के खिलाफ किशोरी को अपहृत कर दुष्कर्म करने, पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। घटना के बाद से ही वह फरार हो गया। मंगलवार को उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ आरोपी को भानापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अनिल कुमार ने बताया कि उसके किशोरी से प्रेम संबंध हैं। वह उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसके घर वाले तैयार नहीं थे। 30 जुलाई को किशोरी को लेकर कानपुर चला गया। मुकदमा लिखने की जानकारी पर वह किशोरी को उसके घर छोड़ कर जा रहा था तभी पकड़ लिया गया।

पुलिस ने विधिक प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।

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