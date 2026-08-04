Pratapgarh Kunda News: घर आने से रोका तो युवक को पीटा, केस
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के समापुर मोहल्ला निवासी बबलू सरोज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि मोहल्ले के अमन कुमार ने उन्हें मारा-पीटा और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली के समापुर मोहल्ला निवासी बबलू सरोज ने पुलिस को तहरीर दी। मोहल्ले के अमन कुमार आए दिन उसके घर आ जाता है। दो अगस्त की रात करीब 10:30 बजे वह फिर उसके घर आ गया। उसने घर आने से मना किया तो उसने मारा पीटा और कहा रोज आएंगे, जान से मारने की धमकी देते चला गया। पुलिस ने पीड़ित बबलू पासी की तहरीर पर आरोपी अमन कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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