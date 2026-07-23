Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Pratapgarh Kunda News: देसी बम के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

Pratapgarh Kunda News: लालगंज के उमापुर मार्ग पर पुलिस ने संदिग्ध युवक मो साबिर खान उर्फ कल्लन को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चार देसी बम बरामद हुए। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

Pratapgarh Kunda News: देसी बम के साथ युवक गिरफ्तार

Pratapgarh Kunda News: लालगंज। स्थानीय कस्बे के उमापुर मार्ग पर स्थित इंटर कॉलेज के पास से गुरुवार सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चार देसी बम बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी उदयपुर थाने के कुरैसिन का पुरवा (राहाटीकर) निवासी मो़ साबिर खान उर्फ कल्लन है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News Lalganj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।