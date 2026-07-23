Pratapgarh Kunda News: देसी बम के साथ युवक गिरफ्तार
Pratapgarh Kunda News: लालगंज के उमापुर मार्ग पर पुलिस ने संदिग्ध युवक मो साबिर खान उर्फ कल्लन को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चार देसी बम बरामद हुए। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।
Pratapgarh Kunda News: लालगंज। स्थानीय कस्बे के उमापुर मार्ग पर स्थित इंटर कॉलेज के पास से गुरुवार सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चार देसी बम बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी उदयपुर थाने के कुरैसिन का पुरवा (राहाटीकर) निवासी मो़ साबिर खान उर्फ कल्लन है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।
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