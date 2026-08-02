Pratapgarh Kunda News: मुकदमे में सुलह न करने पर युवक को पीटा
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के गजरी रैयापुर गांव के विजय प्रजापति ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने पुराने विवाद को लेकर उन पर दबाव बनाया। सुलह से इनकार करने पर 5 मार्च 2026 को विजय और उनके भाई अजय को रास्ते में रोककर पीटा गया और जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। पुलिस कार्रवाई में देरी की गई।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के गजरी रैयापुर गांव निवासी विजय प्रजापति ने न्यायालय में वाद दायर किया कि पुरानी घटना को लेकर गांव के कुछ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। उसी मुकदमे में सुलह करने को वह लोग दबाव बना रहे थे। उसने सुलह करने से इनकार कर दिया। जिससे खुन्नस खाकर 5 मार्च 2026 को जब वह अपने भाई अजय प्रजापति के साथ करीब 10 बजे दिन में काम करने जा रहा था, तभी रास्ते में रोककर उसके भाई अजय को मारा पीटा। आरोपियों ने उसकी कनपटी पर तमंचा लगाकर दो सादे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए जिनका दुरुपयोग हो सकता है।
पुलिस को तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रोहित प्रजापति, मोहित प्रजापति, विकास प्रजापति, नीरज प्रजापित को नामजद करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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