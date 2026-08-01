Pratapgarh Kunda News: चोरी का खुलासा न होने पर अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
Pratapgarh Kunda News: फतनपुर थाना क्षेत्र के नौडेरा गांव निवासी अधिवक्ता विनीत कुमार के घर में 19 जुलाई की रात में चोरों ने गहने समेत लाखों रुपये के सामान पार कर दिया था। उ
Pratapgarh Kunda News: रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। फतनपुर थाना क्षेत्र के नौडेरा गांव निवासी अधिवक्ता विनीत कुमार के घर में 19 जुलाई की रात में चोरों ने गहने समेत लाखों रुपये के सामान पार कर दिया था। उस घटना में पीड़ित की ओर से नामजद लोगों के विरुद्ध चोरी का केस लिखाया गया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद अब तक चोरी की घटना के नामजद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं किया। नामजद आरोपी बाहर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले के जल्द खुलासे की मांग की है। एसडीएम अनुराग सिंह ने क्षेत्राधिकारी को जल्द चोरी की घटना में खुलासा के लिए निर्देशित किया है।
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीबी सिंह ने मांग की है कि एक सप्ताह के भीतर अगर पुलिस चोरी की घटना का खुलासा नहीं करती है। एक सप्ताह के बाद फ़तनपुर पुलिस के विरुद्ध तहसील के अधिवक्ता प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।