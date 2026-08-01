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Pratapgarh Kunda News: चोरी का खुलासा न होने पर अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: फतनपुर थाना क्षेत्र के नौडेरा गांव निवासी अधिवक्ता विनीत कुमार के घर में 19 जुलाई की रात में चोरों ने गहने समेत लाखों रुपये के सामान पार कर दिया था। उ

Pratapgarh Kunda News: चोरी का खुलासा न होने पर अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। फतनपुर थाना क्षेत्र के नौडेरा गांव निवासी अधिवक्ता विनीत कुमार के घर में 19 जुलाई की रात में चोरों ने गहने समेत लाखों रुपये के सामान पार कर दिया था। उस घटना में पीड़ित की ओर से नामजद लोगों के विरुद्ध चोरी का केस लिखाया गया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद अब तक चोरी की घटना के नामजद आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं किया। नामजद आरोपी बाहर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले के जल्द खुलासे की मांग की है। एसडीएम अनुराग सिंह ने क्षेत्राधिकारी को जल्द चोरी की घटना में खुलासा के लिए निर्देशित किया है।

तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीबी सिंह ने मांग की है कि एक सप्ताह के भीतर अगर पुलिस चोरी की घटना का खुलासा नहीं करती है। एक सप्ताह के बाद फ़तनपुर पुलिस के विरुद्ध तहसील के अधिवक्ता प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।

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