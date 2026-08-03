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Pratapgarh Kunda News: महिला पर चाकू से हमलाकर नकदी-जेवर लूटे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: बेलखरनाथ धाम के उतरास गांव में एक रात चोर ने महिला पर चाकू से हमला किया। महिला ने चोरी का विरोध किया, जिसके कारण वह घायल हो गई। आरोपी ने 10 हजार रुपये, मोबाइल और जेवर चुराए और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

महिला पर चाकू से हमलाकर नकदी-जेवर लूटे
महिला पर चाकू से हमलाकर नकदी-जेवर लूटे

Pratapgarh Kunda News: बेलखरनाथ धाम, हिन्दुस्तान संवाद। कंधई थाना क्षेत्र के उतरास गांव में रविवार घर में घुसे एक व्यक्ति ने चोरी का विरोध करने पर महिला पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। वह 10 हजार रुपये नकद, मोबाइल और जेवर लेकर फरार हो गया। महिला को सीएचसी शीतलागंज से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर किया। कंधई थाना क्षेत्र के उतरास गांव निवासी क्रांति पटेल रविवार रात घर के ऊपरी मंजिल के बरामदे में सो रही थी। आरोप है इसी दौरान गांव का रहने वाला राजकुमार वर्मा उर्फ नन्हे पीछे की ओर से घर में घुस गया।

आलमारी खोलकर उसमें रखे दवा के लिए 10 हजार रुपये नकद, जेवर के साथ मोबाइल निकाल लिया। इस दौरान क्रांति पटेल की नींद खुल गई। वह शोर मचाने लगी तो आरोपी राजकुमार ने चाकू से क्रांति पटेल के चेहरे और हाथ पर हमला कर दिया। एसओ आदित्य सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है।

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