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Pratapgarh Kunda News: नौकरी लगवाने के नाम पर 6.22 लाख हड़पे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: महेशगंज दूरदर्शिता में हीरागंज के अवेधश कुमार ने न्यायालय में वाद दायर किया है। आरोप है कि उसके परिचितों ने उसे नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख 22 हजार रुपये लिए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। पैसे वापस मांगने पर धमकी मिली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

Pratapgarh Kunda News: नौकरी लगवाने के नाम पर 6.22 लाख हड़पे

Pratapgarh Kunda News: हीरागंज। महेशगंज थाना क्षेत्र के अवेधश कुमार ने न्यायालय में वाद दायर किया। उसके जानने वाले कुछ लोगों ने एक कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर अलग-अलग किश्तों में 16 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2024 के बीच 6 लाख 22 हजार रुपये लिए। लेकिन उसको नौकरी नहीं दिला सके। जब जानकारी करते तो कहते कि घबराओ नहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको लाभांश समेत 17 लाख रुपये मिलेगा। काफी प्रयास के बाद भी आरोपियों ने उसका पैसा वापस नहीं किया। पैसा मांगने पर उसे धमकी दी। पुलिस को मामले की नामजद तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने श्याममूर्ति यादव निवासी बढ़ईपुर कुंडा, पारसनाथ मौर्या लवाना भवानीगंज नवाबगंज, राम कुमार यादव, नौशाद निवासी मसवन महेशगंज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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