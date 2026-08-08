Pratapgarh Kunda News: घर में घुसकर जेवरात और नकदी चोरी, मुकदमा दर्ज
Pratapgarh Kunda News: पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सलाहपुर गांव में चोरों ने मोतीलाल गौतम के घर में लाखों रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चुरा ली। चोरी की घटना रात एक से दो बजे के बीच हुई। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी है और पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
Pratapgarh Kunda News: पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सलाहपुर गांव में चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपये कीमत के जेवरात और नकदी पार कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सलाहपुर गांव निवासी मोतीलाल गौतम के बेटे रामचंद्र गौतम का आरोप है कि सात अगस्त की रात करीब एक से दो बजे के बीच चोर घर में घुस आए। चोर घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए। पीड़ित के मुताबिक चोरी गए सामान में एक झुमका, सोने का एक लॉकेट, चांदी की तीन पायल, चोल्ला समेत अन्य जेवरात और दो हजार रुपये नकद शामिल हैं।
लोग सोकर जागे तो उन्हें चोरी की घटना की जानकारी हुई।
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