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Pratapgarh Kunda News: जयंती पर याद किए छोटे लोहिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: कुंडा के नरसिंहगढ़ स्थित सपा कार्यालय पर जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राम अवध यादव काका ने उनके चित्र पर माला डाली और समाज में सुधार लाने की उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग शामिल हुए, जिन्होंने जनेश्वर मिश्र के योगदान को श्रद्धांजलि दी।

जयंती पर याद किए छोटे लोहिया
जयंती पर याद किए छोटे लोहिया

Pratapgarh Kunda News: कुंडा। नगर पंचायत के नरसिंहगढ़ में स्थित सपा कार्यालय पर बुधवार को जनेश्वर मिश्र (छोटे लोहिया) की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा क्षेत्र कुंडा के पूर्व सपा विधानसभा अध्यक्ष राम अवध यादव काका ने किया। राम अवध ने जनेश्वर मिश्र के चित्र पर मार्ल्यापण किया। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र समाज सुधारक और दार्शनिक रहे। समाज के दबे कुचले, शोषितों, पिछड़ों को आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहा। इस मौके पर अधिवक्ता अखिलेश यादव, संतोष गुरुजी, जितेन्द्र यादव, मो. इमरान, रज्जू मिस्त्री, विमलेश पाल, शिव लाल, कल्लू विश्वकर्मा, ओपी, संदीप पाल, हेमराज सरोज, हनुमत पटेल, प्रदीप सिंह, शिव लाल यादव, संजय गुप्ता, पप्पन यादव आदि मौजूद रहे।

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