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Pratapgarh Kunda News: ओवरस्पीड वाहनों का आटोमैटिक चालान करेगा इंटरसेप्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: एसपी दीपक भूकर ने शनिवार को पुलिस लाइन से यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन इनोवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस इंटरसेप्टर वाहन के

ओवरस्पीड वाहनों का आटोमैटिक चालान करेगा इंटरसेप्टर
ओवरस्पीड वाहनों का आटोमैटिक चालान करेगा इंटरसेप्टर

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़, संवाददाता। एसपी दीपक भूकर ने शनिवार को पुलिस लाइन से यातायात पुलिस के इंटरसेप्टर वाहन इनोवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि इस इंटरसेप्टर वाहन के मिलने से जिले की यातायात पुलिस और मजबूत हुई है। इससे लोगों को यातायात नियमों का पालन करने में मदद मिलने से साथ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने में सुविधा होगी।इंटरसेप्टर वाहन में स्पीड गन पहले से ही इंस्टॉल है। ऐसे में यह सड़क पर लिमिट से अधिक तेज गति से जा रहे वाहनों को रीड कर खुद ही उनका ऑनलाइन चालान (ई-चालान) कर देगी। यही नहीं इसमें वाहनों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म पता लगाने के उपकरण भी हैं।

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जिससे ब्लैक फिल्म लगे वाहनों का चालान करने में अधिक सुविधा होगी। इंटरसेप्टर वाहन में ब्रीथ एनालाइजर भी है।

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