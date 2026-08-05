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Pratapgarh Kunda News: सोनावा में ट्रेन से कटी महिला की हुई पहचान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ के चिलबिला के पास सोनावा में तीन अगस्त को ट्रेन से कटकर मृतक महिला की पहचान हो गई है। उसकी पहचान लीलापुर थाना क्षेत्र के निवासी नान्हूराम ने की, जो बताया कि वह उसकी पत्नी राजपति है। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वह घर से निकली थी। शव अब परिजनों को सौंप दिया गया है।

Pratapgarh Kunda News: सोनावा में ट्रेन से कटी महिला की हुई पहचान

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। चिलबिला के पास सोनावा में तीन अगस्त को ट्रेन से कटकर मृतक महिला की पहचान हो गई है। पहचान के इंतजार में उसका शव अभी पोस्टमार्टम हाउस में रखा था। सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद बुधवार को लीलापुर थाना क्षेत्र के संडवा दुबान गांव निवासी नान्हूराम उसकी पहचान करने पहुंचा। शव देखने के बाद बताया कि वह उसकी पत्नी राजपति है। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वह तीन अगस्त की सुबह ही घर से निकली थी। चिलबिला चौकी इंचार्ज रोहित ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

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