Pratapgarh Kunda News: अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोग घायल

Pratapgarh Kunda News: रानीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। रानीगंज-पट्टी मार्ग पर स्थित वन विभाग कार्यालय के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया। राहगीरों ने सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़े व्यक्ति को देखा तो पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंसे घायल को सीएचसी रानीगंज पहुंचाया। यहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घायल व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। बुधवार करीब एक बजे लखनऊ वाराणसी राजमार्ग के राजापुर बाजार के पास दो बाइकों के आमने-सामने भिड़ंत हो गई। प्रतापगढ़ की तरफ से आ रहे दादूपुर गांव निवासी 50 वर्षीय राधेश्याम और 45 वर्षीय रामकरन गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।