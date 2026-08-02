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Pratapgarh Kunda News: शिक्षक की शिकायत लेकर पहुंचे हेडमास्टर का रोका वेतन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़ में, एक हेडमास्टर ने बिना अवकाश के साथी शिक्षक की शिकायत सीडीओ कार्यालय में की, जिसके लिए बीएसए ने उनका एक दिन का वेतन रोक दिया। हेडमास्टर जयप्रकाश पांडेय की शिकायत के विषय में पता चला कि शिकायत किए गए शिक्षक की स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है।

Pratapgarh Kunda News: शिक्षक की शिकायत लेकर पहुंचे हेडमास्टर का रोका वेतन

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश लिए बिना साथी शिक्षक की शिकायत करने सीडीओ कार्यालय पहुंचे हेडमास्टर का एक दिन का वेतन बीएसए ने रोक दिया। बीएसए ने हेडमास्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि विकास खंड शिवगढ़ के प्राथमिक विद्यालय रानीगंज द्वितीय के हेडमास्टर जयप्रकाश पांडेय 29 जुलाई को बिना अवकाश लिए विद्यालय समयावधि में सीडीओ कार्यालय में एक अन्य शिक्षक की शिकायत लेकर पहुंचे थे। मामले की जांच कराने पर खुलासा हुआ कि जिस साथी शिक्षक की शिकायत लेकर हेडमास्टर आए थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक्सरसाइज आदि करने पर उक्त शिक्षक के हाथ में कंपन होता है।

जांच में यह भी पुष्टि हुई कि हेडमास्टर बिना अवकाश लिए विद्यालय का काम छोड़कर शिकायत करने आए थे। सीडीओ डॉ. राममोहन मीना के निर्देश पर बीएसए देवब्रत सिंह ने प्राथमिक विद्यालय रानीगंज द्वितीय के हेडमास्टर जयप्रकाश पांडेय का एक दिन का वेतन रोक दिया।

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