Pratapgarh Kunda News: भगवान से भी बड़ा है गुरु का स्थान: बालयोगी

Pratapgarh Kunda News: भगवान से भी बड़ा है गुरु का स्थान: बालयोगी
Pratapgarh Kunda News: हनुमान महोत्सव में बाबा बालयोगी ने कहा कि गुरु का महत्व जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए और भगवान से मिलाने के लिए होता है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक प्रार्थनाएं जैसे बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उपस्थित लोगों में कई स्थानीय लोग भी शामिल थे।
Pratapgarh Kunda News: हथिगवां, हिन्दुस्तान संवाद। पहली गुरु जन्म देने वाली मां, दूसरा गुरु शिक्षा देकर समाज मे स्थापित करने वाला और तीसरा गुरु भगवान से मिलाकर जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला होता है। भगवान से भी बड़ा गुरु का स्थान माना गया है। यह बातें तीन दिवसीय हनुमान महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समापन करते हुए बुधवार को बाबा बालयोगी ने कही। बालयोगी ने कहा कि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त कर भगवान से मिलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक आदि का पाठ किया गया। इस मौके पर विनय मिश्र, विवेक मिश्र, विष्णु, राजा बाबू मिश्रा, वन्दना शुक्ला, उदय सिंह, हरीओम सिंह, मुन्ना विश्वकर्मा, लक्ष्मी देवी आदि मौजूद रहे।
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