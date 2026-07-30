Pratapgarh Kunda News: शिष्यों ने पूजन कर लिया गुरु का आशीर्वाद
Pratapgarh Kunda News: कुंडा के हथिगवां के बटौवा गांव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। devotees ने आचार्य संतोष का पूजन किया और आशीर्वाद लिया। आचार्य ने गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता बताई। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया।
Pratapgarh Kunda News: कुंडा। हथिगवां के बटौवा गांव के आश्रम में गुरु पूर्णिमा की शाम गुरु पूजन कार्यक्रम हुआ। इलाके के शिष्यों, भक्तों ने पहुंचकर विधि विधान से आचार्य संतोष का पूजन किया और आशीर्वाद लिया। आचार्य संतोष ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन को गुरु शिष्य की स्वस्थ्य परम्परा को द्योतक बताया। गुरु पूजन कार्यक्रम में आयोजित भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर राष्ट्रीय कथा वाचक आचार्य देवव्रत, जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह, प्रधान संजय सिंह, भाजपा नेता शिव प्रकाश मिश्र सेनानी आदि मौजूद रहे।
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