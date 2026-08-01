Pratapgarh Kunda News: बकरी चोरी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा
Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर में एक महिला सलमा ने पुलिस को शिकायत दी कि 30 जुलाई को उसकी बकरी चोरी हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और शनिवार को आरोपी शहवाज को गिरफ्तार किया। उसके सहयोगी राजू सोनकर फरार है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया।
Pratapgarh Kunda News: मानिकपुर। नगर पंचायत मानिकपुर के कटरा मोहल्ला निवासी सलमा पत्नी भुल्लन ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 30 जुलाई को उसकी बकरी चोरी हो गई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की। उसी मामले में शनिवार को दरोगा मनोज कुमार पांडेय मुखबिर की सूचना पर भानापुर मोड़ के पास पहुंचे तो आरोपी शहवाज निवासी कटरा को बकरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। बकरी चोरी में उसका सहयोगी रहा राजू सोनकर उर्फ सऊदी निवासी चौकापुर फरार हो गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बकरी-बकरा चोरी स्वीकार की। अपने साथी का भी नाम बताया। पुलिस ने विधिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय में प्रस्तुत करने भेजा।
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