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Pratapgarh Kunda News: टीकाकरण के लिए छात्राओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
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Pratapgarh Kunda News: सर्वाइकल कैंसर से किशोरियों को बचाने के लिए लगाया जाने वाला एचपीवी टीका जिले के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाया जा रहा है।

Pratapgarh Kunda News: टीकाकरण के लिए छात्राओं को किया जागरूक

Pratapgarh Kunda News: प्रतापगढ़। सर्वाइकल कैंसर से किशोरियों को बचाने के लिए लगाया जाने वाला एचपीवी टीका जिले के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाया जा रहा है। फिर भी 14 साल की किशोरियों को लगने वाले एचपीवी टीके को लगवाने के लिए बहुत कम किशोरियां आगे आ रही हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बुधवार को सहायक जिला प्रतिरक्षण अधिकारी महेश सिंह ने आइंस्टीन पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं सहित अन्य लोगों को जागरूक किया।

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